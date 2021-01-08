HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI
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HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI

08.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:55
HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), 20. yılına özel logosunu yeniledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), 20. yılına özel logosunu yeniledi. Yeni logonun lansmanını HEAŞ,  Genel Müdürlük yerleşkesi önünde yaptı.

Tanıtım törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel,  HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG) CEO'su Ersel Göral, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve çok sayıda HEAŞ personeli katıldı. Protokolün açılış konuşmalarının ardından HEAŞ'ın yeni logosu törenle tanıtıldı. Tanıtımın ardından HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e günün anısına hediye takdim etti. Ardından HEAŞ'da 20 yılı dolduran personele Hüseyin Sağlam plaket takdim etti.

HEAŞ TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR YAPI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açılış konuşmasında, "Savunma Sanayi başkanlığımızın bir parçası olan HEAŞ, teknoloji üretmese de, teknolojiyi kullanan ve bu anlamda katma değer oluşturan bir yapı. HEAŞ'ın hedeflediği anlayışlar ve yaklaşımlarla bu havalimanı bu günlere geldi. Kendi paydaşlarıyla birlikte bir bütünlük içinde çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir." İfadelerini kullandı.

"20. YILIMIZDA LOGOMUZU YENİDEN TASARLADIK"HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam da  konuşmasında, "Dünyada her şeyin hızlıca değiştiği bugünlerde, marka yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da ağırlık vermiş durumdayız. Bu doğrultuda; 20. yılımızda, yenilikçi, dinamik ve modern  teknolojiye uygun gelişim sağlayan yönümüzü vurgulamak adına HEAŞ logomuzu yeniden tasarladık. Geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri, köklü, sağlam yapımızı, günümüz hedefleriyle birleştirerek yeni bir kurum kimliği oluşturduk. Yeni logomuz, HEAŞ'ın köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken, aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır. Yeni dönem hedeflerimize, yeni logomuzun sahip olduğu dinamik yapıyla  çok daha emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, "Pandemi şartları haricinde bu havalimanı bu bölgenin temelini oluşturdu. Dünyaya ve bu bölgeyi Bursa'yı, Kocaeli'yi, Sakarya'yı, kısmen Bolu'yu, Yalova'yı, anadoluya ve dünyaya bağladı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum ki,  bunun da bir parçasıyım." diye konuştu.

- İstanbul
HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI
HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI
HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI
HEAŞ YENİ LOGOSUNU TANITTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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