HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler
24.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:50
HDP'ye açılan parti kapatma davasının yankıları sürerken Haberler.com YouTube kanalı ekibi olarak çok partili döneme geçildikten sonra kapatılan partileri derledik.
HDP'ye açılan parti kapatma davası gündemdeki sıcaklığını korurken şimdiye dek kapatılan partiler merak konusu oldu.
Türkiye'de en son 2009'da bir parti kapatılmıştı. Peki ilk kapatılan partiler hangileriydi? Şöyle zamanda bir yolculuk yapacak olursak aktif olarak çok partili hayata geçilen 1945 sonrasına gitmemiz gerekiyor.