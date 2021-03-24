HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler

HDP'ye açılan parti kapatma davası gündemdeki sıcaklığını korurken şimdiye dek kapatılan partiler merak konusu oldu.

Türkiye'de en son 2009'da bir parti kapatılmıştı. Peki ilk kapatılan partiler hangileriydi? Şöyle zamanda bir yolculuk yapacak olursak aktif olarak çok partili hayata geçilen 1945 sonrasına gitmemiz gerekiyor.

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