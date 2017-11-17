Hdp Şırnak Milletvekili İrmez Açıklaması

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, "Cezaevlerindeki hak ihlalleri, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir." dedi.



İrmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hak ihlali iddialarına değindi.



Partisinin Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ile Elazığ'a giderek konuyla ilgili görüşmeler yaptıklarını anlatan İrmez, OHAL sürecinde hak gasplarının en fazla yaşandığı yerlerden birinin de cezaevleri olduğunu ileri sürdü.



Elazığ T tipi cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin kendilerine gönderdikleri mektuplar ile ailelerinin aktardıklarının, bu cezaevinde insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşandığını ortaya koyduğunu iddia eden İrmez, yetkililerin bu konuya duyarsız kaldığını savundu.



Hak ihlallerinin sadece Elazığ'da değil, tüm cezaevlerinde yaşandığını söyleyen İrmez, "Cezaevlerindeki hak ihlalleri, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Adalet Bakanlığına, gerekli adımların atılarak cezaevlerindeki ağır hak ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.