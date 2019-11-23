HDP önündeki eylemde 82'nci gün (2)

23.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:33

AİLELERDEN MHP'YE ZİYARET

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 82 gündür HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı ziyaret etti. Aileleri karşılayan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, desteklerini ileterek, en kısa zamanda çocuklarına kavuşmalarını diledi. Ziyarette aileler, kendilerine verdiği desteklerden dolayı MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA