HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününe girdi.

12.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:53

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, 284 gündür bura eylemde olduklarını, oğlunun Özgür Yurttaş Derneği tarafından kandırılıp götürüldüğünü ifade etti. Şırnak ve Hakkari'den sonra Irak'a götürüldüğünü aktaran acılı baba Tokay, "Çocuğumu kandırarak götürdüler. Belli kuvvetli olanlar çocuklarını getirdiler. Tüm milletvekillerine sesleniyorum, Avrupa Parlamentosuna sesleniyorum, Avrupa Birliğine sesleniyorum, onlara destek vereceklerine gelip bize destek versinler. Bizim bu çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtarsınlar. Buradaki bütün anneler, babalar perişandır. Buraya gelmeyen nice aileler vardır" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284'üncü gününde

Kaynak: İHA

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