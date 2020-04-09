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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK

- HDP önündeki aileleri korona virüs de yıldırmadı

- HDP önündeki aileleri korona virüs de yıldırmadı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüs tedbirleri alınarak devam ediyor.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:08

- HDP önündeki aileleri korona virüs de yıldırmadı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüs tedbirleri alınarak devam ediyor. Aileler Türkiye'de şimdiye dek 812 vatandaşın hayatını kaybettiği korona virüs salgına rağmen umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Çin'nin Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen HDP il binası önünde bekleyen aileler, evlat nöbetinden vazgeçmezken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan aileler evlerine döndü. Sağlık durumu iyi olan aileler korona virüse karşı tedbirler alıp sosyal mesafeyi koruyarak umutla bekleyişlerine devam ediyor.

Şırnak'tan gelen ve 2015 yılında oğlu Mahmut'un HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya verilerek kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine devam eden Emin Arslan, "Buradayız, korona virüs hastalığı nedeniyle biz hala eylemimize devam ediyoruz. Bu hastalıktan dolayı Allah devletimize zeval vermesin, her türlü yardımı yapıyor. Maske olsun, ilaçlama olsun, diğer şeyler olsun her konuda bize yardımcı oluyor. Allah'ın izniyle bu virüsün üstesinde devletimiz de bizler de geleceğiz. Ama HDP virüsü bulaşıcıdır, kimse HDP'ye gitmesin, tokalaşmasın. 65 yaşın üstüne ola arkadaşlarımız olduğu için arkadaşlarımız gitti. Diğer arkadaşlarımız buradadır. Bu hastalık bittiği zaman tekrar geri dönecekler. 142 aile oldu, Allah'ın izniyle bin aile de olacak. Mesafemiz herkesin arasında 3 metre maske var. İlaçlama her gün günde 3 defa oluyor. Belediye tarafından olsun, devlet tarafından olsun, devlet her türlü imkanı sağlıyor"dedi.

- HDP önündeki aileleri korona virüs de yıldırmadı

Kaynak: İHA

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