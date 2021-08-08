HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN ANNEDEN OĞLUNA: SON NEFESİME KADAR SENİ ARAYACAĞIM

DİYARBAKIR HDP il binası önündeki çadırda evladından gelecek haberi bekleyen Ayten Elhaman, 4 yıldır göremediği oğlu Bayram'a seslenerek, "Kanımın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğim. Son nefesime kadar seni arayacağım" dedi.

DİYARBAKIR HDP il binası önündeki çadırda evladından gelecek haberi bekleyen Ayten Elhaman, 4 yıldır göremediği oğlu Bayram'a seslenerek, "Kanımın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğim. Son nefesime kadar seni arayacağım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 706 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'EVLADIMI BENDEN ALDILAR'

Oğluna 4 yıldır hasret kaldığını belirten Ayten Elhaman, "Evladımı benden aldılar. HDP almış, götürmüş PKK'ya vermiş. Ben evladımı istiyorum. Yüzüne, kokusuna hasret kaldım" dedi.

Oğluna seslenen Elhaman, "Bayram, oğlum beni duyuyorsan kaçıp gel. Güçlü devletimiz var. Gel devletimize teslim ol. Baban, ben ve kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Seni görmeden ben dayanamam. Sen benim ilk göz ağrımdın. HDP kandırmış, götürmüş biliyorum. Sen namazında, niyazında hayırlı bir evlattın" diye konuştu.

'HDP'NİN BİR KAPISI KANDİL'E AÇILIYOR'

Elhaman, oğlunun bir arkadaşı tarafından kandırılıp HDP binasına getirildiğini söyledi. Son nefesine kadar oğlunu arayacağını söyleyen Elhaman, "Kanımın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğim. Ben onlardan, bir anne olarak, hiçbir şey istemiyorum, sadece evladımı istiyorum. Gençlere sesleniyorum, HDP'ye inanmasınlar. HDP bir siyasi parti olamaz. Bizi temsil edemezler. Onlar evlat çalan parti. Onlar hırsız parti. Onlara kimse inanmasın. HDP'nin bir kapısı Kandil'e bir kapısı meclise açılıyor. İnanmasınlar, gençler kaçıp gelsin. Dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı