HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi Son yerel seçimlerde HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Parti'nin çalışmalarıyla üye sayısı 6 bini buldu.

Uludere ilçesinde seçimlerde büyük başarı sağlayan AK Parti 4 belde ve ilçe belediyeyi kazandı. Yapılan çalışmaların ardından şimdiye kadar 11 bin nüfuslu ilçede 6 bin kişi AK Parti'ye üye oldu. Şimdiye kadar 6 bin üyesi olan AK Parti'de hedef sayıyı 10 bine çıkarmak. Bölgede etkili olan HDP ise son seçimlerde yüzde 33,14 oy alarak ilçede ikinci parti olmuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK KISMININ ÜYE OLMAK İSTEDİKLERİNE ŞAHİT OLDUK"

Konu ile ilgili bilgi veren AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Seferberliği Projesi kapsamında ilçede çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Demir, "Ziyaretlerde vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğun üye olmak istediklerini şahitlik ettik. Bu kapsamda birkaç kere toplu üye girişleri gerçekleştirdik. Bu günde onlardan birisini yapıyoruz. Şimdiki üye sayımız 5 bin 876 şimdi 300 kişi daha girişi yapıldı. Ama yıl sonuna kadar Allah'ın izniyle Uludereli vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 10 bini geçecektir.

"PKK'NIN TEHDİTLERİ VATANDAŞLARI YILDIRMIŞTI"

Uludere HDP'nin kalesi değildir. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. PKK terör örgütü ve uzantısı HDP'nin tehditlerle, yıldırmalarla öldüreceğim, vuracağım gibi tehditlerle vatandaşı yıldırmıştı. Pandemi sürecinde kendini dev sanan ülkeler inim inim inlerken Türkiye'mizde sadece 2020 yılında ilçemize 167 milyon Türk lirası yatırımı yapıldı. Hükümet olarak suyu olmayan yaylalara bile su götürüyoruz. 81 ilimizin tüm fertlerine Uludere'den selamlar gönderiyorum" dedi.

SON YEREL SEÇİMLERDE HDP İKİNCİ PARTİ OLMUŞTU

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı yüzde 58,98'e denk gelen 3 bin 293 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. HDP adayı ise bin 850 oyla yüzde 33,14'te kalmıştı.

Kaynak: İHA