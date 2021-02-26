'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım

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HDP'nin kapatılması yönünde yapılan çağrılarla ilgili konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ifade ederek, "Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir" dedi.

Buket Aydın'ın Haber Global'de ekrana gelen 'Koltuk' programının konuğu, eski Başbakan ve Gelecek Partisi kurucusu Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı' yönündeki çağrılarına da yanıt verdi.

"HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hangi görüşte olursa olsun, partilerin kapatılmasına karşıyım. Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir. Parti kapatmayla hiçbir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPAR MISINIZ?

"CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna Davutoğlu, "İttifaklar sistemi Türkiye'yi kutuplaştırır ve partilerin doğasını bozar. Uzlaşı ayrı, görüşme ayrı, ittifak ayrı. Dolayısıyla ben şu anda görüşme konusunda her parti ile görüşürüm. hiçbir partiyi dışlamam. Uzlaşı ise ilkelerde olur. Şu ana kadar hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Ve bugünkü anlayış içinde hiçbir ittifakı doğru bulmadık. Uzlaşıyı doğru bulurum, ittifakı doğru bulmam" dedi.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞÜR MÜ?

"AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna Davutoğlu, "Görüşmeye her zaman görüşürüm. Uzlaşırlar ve dediğim ilkelere gelirlerse "Doğru yapıyorsunuz" derim. Ama şu yapısıyla ittifak edecek olsam, o partiyi böyle eleştirip dışına çıkmazdım" yanıtını verdi.