HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı Kimdir?

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı oldu. Peki, HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı olan Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek'te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek'ten Eskişehir'in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler. İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı.

2017 YILINDA GÖZALTINA ALINDI

1990'da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlendi. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 2005'te Diyarbakır'da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 2009'da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi'nin yürütücülüğünü yaptı. 2011 sonlarında bir grup arkadaşıyla birlikte Mezopotamya Üniversitesini kurmaya dönük olarak bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı. 2017 Temmuz DTK faaliyetleri esas olmak üzere bir arama emri ile gözaltına alındı. 2018 genel seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı oldu. Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.