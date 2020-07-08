HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi Danıştay'ın Ayasofya kararı beklenirken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ayasofya'nın cami değil müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kaya'nın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı. Danıştay'da görülen davanın bu hafta içinde açıklanması beklenirken, HDP'den tepki çeken bir açıklama geldi.

Halk TV'de bir programa katılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ayasofya'nın cami yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı. Kaya'nın bu ifadeleri sosyal medyada da tepki topladı.

"KILIÇ HAKKI DİYE BİR HUKUK YOK"

Kaya'nın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur'an'dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir."

"HANGİ İNANÇ ERBABINCA YAPILDIYSA ONA AİTTİR"

"Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var.Adına cami demekle olmuyor. Orayı Allah'ın evi yapmak gerekiyor. Ayasofya özel bir konuma sahiptir. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir. "