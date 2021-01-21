HDP'li milletvekilinin zafer işareti yapması Diyarbakır annelerinin tepkisine neden oldu

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapması ailelerin tepkisine yol açtı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 507'inci gününde devam ediyor.

HDP'li milletvekilleri, "İş ve AŞ buluşmaları" adıyla düzenledikleri program için partilerinin Diyarbakır'daki il binasına geldi.

Programın ardından binadan çıkan Katırcıoğlu, il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerine dönerek zafer işareti yaptı.

Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler HDP'li milletvekiline tepki gösterdi. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, milletvekilini yuhaladı.

Dağa kaçırılan evladı için eylemi sürdüren baba Celil Begdaş bu sırada fenalaştı. Begdaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.

"HDP'li milletvekilleri evlat acısı çekmiyor"

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek "evlat nöbeti"ne katılan Türkan Mutlu, "Milletvekili zafer işareti yaptı. 'Neden yaptı?' Çünkü o evlat acısı çekmiyor. Onun evladı şu an da dağda üşümüyor. Acı çekmiyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kızı kaybolduğu zaman HDP'lilere "Ceylan'ın geleceği ile oynamayın" dediğini anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Eğer onlarda biraz şeref ve gurur varsa benim Ceylan'ımı bana verirler. 7 senedir Ceylan'ın acısını bana çektiriyorlar. Benim Ceylan'ımı bana göndersinler. 7 sene de kendileri evlat acısı çeksin."

"Polislerimizin, barikatların arkasına sığındılar

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan'ı bekleyen baba Hacı Güger ise buraya gelen HDP'li vekillerden çocuklarının hesabını vermelerini istediklerini belirtti.

"Bizim çocuklarımızı nasıl kaçırdıysanız, ona göre bir hesap verin." ifadelerini kullanan Güger, şöyle konuştu:

"Maalesef gelmediler. Polislerimizin, barikatların arkasına sığındılar. Konuştular kendilerince. Bizim yüzümüze bile bakmadılar. Oysa bizim oylarımızla oradalar. Orada bulunmaktalar. Biz onlara karşı isyan ederken onlar da polislerimizin arkasına sığınıyorlar. Polislerimizin arkasında kalıyorlar. Gizlenerek ve başlarını eğerek de çağırmamıza rağmen yollarına devam ettiler. Biz burada HDP binasında evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP çocuklarımızı kaçırıyor."

Güger, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin