HDP'li Kaçmaz: "Benim, ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır" - Haberler
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HDP'li Kaçmaz: "Benim, ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır"

HDP'li Kaçmaz:
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır.

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır." dedi.

Kaçmaz, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir komployla, iftirayla, yalanla karşı karşıya kaldım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlığının bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmaya değinen Kaçmaz, "Süleyman Soylu, dün Tahir Güven isimli kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kişinin benim evimde dün sabah yakalandığı şeklinde bir iddiada bulundu. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu şahıs ki avukatlardan da sordurduk dün sabah değil önceki akşam Silopi çarşı merkezine yakın bir noktada gözaltına alınmış ve şu aşamaya kadar herhangi bir ifadesi dahi alınmamıştır. Dosyada gizlilik kararı vardır." görüşünü savundu.

"Hiçbir şekilde ne benim ne de ailemin herhangi bir yerdeki evinde bir şahıs gözaltına alınmamıştır." diyen Kaçmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösterdi.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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