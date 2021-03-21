Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı
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Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

21.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:43

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki eyleminin 5'inci gününde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gergerlioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, savcılıktan yapılan açıklamada, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyordu. Gergerlioğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındı.

HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Soruşturmada, Gergerlioğlu'nun Meclisi terk etmediği, hala 'milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması' gibi suçlamalar yapıldı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

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