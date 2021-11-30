Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı

Son dakika haber: Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutun Süleyman Çetinkaya'nın ablasının, kardeşinin HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK'ya teslim edildiğine dair fotoğrafa ulaştığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutun Süleyman Çetinkaya'nın ablasının, kardeşinin HDP'li Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK'ya teslim edildiğine dair fotoğrafa ulaştığı ortaya çıktı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan evlat nöbetinde Hacire Akar'dan sonra Süleyman Çetinkaya'nın ailesi evlat nöbetine katılmıştı. HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya gönderilen 246 ailenin evlat nöbeti 821'nci gününe girdi. Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra kandırılarak dağa kaçırıldığı ve HDP tarafından PKK terör örgütüne teslim edildiğine ulaştı.

(Rıdvan Kılıç/ İHA)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

 Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title