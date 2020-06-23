HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
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HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı

Elazığ'a bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat, eşbaşkan Canan Tağtekin ve bir kişi ile birlikte gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
23.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:16

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler terör örgütü PKK/KCK ile ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik güçlerinin ortak yaptığı 8 aylık çalışmada Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat ve eşbaşkan Canan Tağtekin ile birlikte bir kişi daha 'bölücü terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla bugün gözaltına alındı.

3 KİŞİ, İFADELERİ ALINMASI İÇİN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Sarıcan Belediyesi önünde jandarma ekipleri tedbir alırken, terör ekipleri de hem şüphelilerin adreslerinde hem de belediyede arama yaptı. Aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan üç kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Politika Manşet

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