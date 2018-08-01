HDP'li Ahmet Şık Hakkari'deki Hain Saldırı İle İlgili Paylaşımda Bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristler sivil araçta bulunan asker ailesine bombalı saldırı düzenledi. Olayda asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Hakkari'de gerçekleşen, hain terör saldırısı sonrası Ahmet Şık bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ahmet Şık, "Her kim ve her ne adına olursa olsun bebek/anne öldüren katildir." dedi.

"BEBEK-ANNE ÖLDÜREN KATİLDİR"

Ahmet Şık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kim ve her ne adına olursa olsun bebek/anne öldüren katildir. Ölenin ve failin kim olduğuna/siyasi kimliğine bakarak pozisyon alanlar da kana ortaktır." dedi.