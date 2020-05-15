HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)
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HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

GÖZALTINA ALINDILARİçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)
15.05.2020 07:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 07:57

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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