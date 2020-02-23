HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi

23.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:55

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Partinin Eş Genel Başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildiği kongrede kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kullandı.



Tek liste halinde gidilen seçimlerde yeniden aday olan Pervin Buldan ve eski eş başkan Sezai Temelli'nin yerine aday olan Mithat Sancar 836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 2 oy geçersiz sayıldı. Euronews.com'da Görüntüle