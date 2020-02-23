HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi
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HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi

Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkan seçildiği HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde ayrıca Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

23.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:55
HDP Kongresi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanı seçildi

'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara Salonu'nda düzenlendi. Partinin Eş Genel Başkanlığına ve seçildiği kongrede kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kullandı.


Tek liste halinde gidilen seçimlerde yeniden aday olan Pervin Buldan ve eski eş başkan Sezai Temelli'nin yerine aday olan Mithat Sancar 836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 2 oy geçersiz sayıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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