HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
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HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı

Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gizli ittifaklara kapılarını tamamen kapadıklarını belirterek "Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir" ifadelerini kullandı.

08.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:16

Erken seçim iddialarının sıklıkla dillendirildiği şu günlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sürpriz bir çıkış geldi. Artık kapalı kapılar ardında ittifak görüşmesi yapmayacaklarını belirten Buldan, "Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kars'ta HDP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, salgın süreci dolayısıyla halkla bir araya gelemediklerini, bu kapsamda normalleşme sürecinde ziyaretlere başladıklarını söyledi.

"İSTEYEN GELİR, İSTEYEN GELMEZ"

Kazandıran ve kaybettiren pozisyonunda olduklarını ifade eden ve bundan sonra kapalı kapılar arkasında ittifak pazarlıkları yapmayacaklarını ifade eden Buldan, "Bu ülkeye barış, demokrasi, özgürlükler gelecekse bunlar demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturacağı ittifaklarla gelecektir. Şimdi herkes HDP'yi bir öcü partisi olarak görüyor ve önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir" şeklinde konuştu.

BABACAN'IN PARTİSİNDEN YEŞİL IŞIK

Öte yandan Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürüten İdris Şahin, bir basın mensubunun "Seçim olursa nerede olursunuz? HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusuna "Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız. DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz" yanıtını verdi.

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı

Politika Manşet

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