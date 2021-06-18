HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi

HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, savcılıkta verdiği ifadede içini soğutmak için saldırıyı düzenlediğini ve serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, savcılıkta verdiği ifadede içini soğutmak için saldırıyı düzenlediğini ve serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyip binasına silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in İzmir Adliyesine sevk edilmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyen Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gencer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Gencer, "Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı" diye ifade verdi.

Katil zanlısı Gencer, savcılıkta verdiği ifadede serbest bakılmayı talep ettiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hülya Avşar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 17:21:35. #1.13#

title