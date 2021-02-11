HDP, ittifak görüşmesi için İYİ Parti'den randevu talep edecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi, CHP ve DEVA Partisi'nden sonra İYİ Parti ile de bir araya gelmek istediklerini belirterek "Kendilerinden randevu talep edeceğiz" dedi. İYİ Parti lideri Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile görüşme sorusuna "Henüz davet gelmedi" yanıtını vererek topu taca atmıştı.

Son dönemlerde siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor. Erken seçim tartışmalarının gündemden düşmediği şu günlerde siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği adeta baş döndürüyor.

"RANDEVU TALEP EDECEĞİZ"

Son olarak HDP yöneticilerinin "muhalefet turu" adı altında çeşitli partilere gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası yeni gelişme yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden sonra İYİ Parti ile de bir araya gelmek istediklerini söyledi. Buldan, görüşme niyetini "Kendilerinden randevu talep edeceğiz" diyerek açıkladı.

AKŞENER, KAÇAMAK YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, iki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemişti. Akşener burada kendisine yöneltilen, HDP'nin İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna "Henüz öyle bir talep gelmedi. Farzımuhal üzerinden niye konuşalım." diyerek topu taca atmıştı.

Buldan'ın açıklamasından sonra şimdi İYİ Parti'ye gidecek davet ve Akşener'in bu görüşme talebine vereceği yanıt merak ediliyor.