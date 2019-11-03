03.11.2019 17:34

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede ezilenin, sömürülenin, yok sayılanın, inkar edilenin ortak mücadelesiyle bu ülkenin barışını da demokrasisini de özgürlüğünü de bu ülkenin halkları yaratacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Buldan, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen HDP İstanbul İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde, HDP'nin siyasi mücadelesinin ülkenin her yerinde, her bir köşesinde halkların umudu ve cesaret kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Halkların bir arada yaşamasının önemine değinen Buldan, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle... Bu ülkede ezilenin, sömürülenin, yok sayılanın, inkar edilenin ortak mücadelesiyle bu ülkenin barışını da demokrasisini de özgürlüğünü de bu ülkenin halkları yaratacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Buldan, HDP'nin savaşa karşı çıkan tek parti olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü harekatları eleştirdi.

Kürtler olmadan bu coğrafyada denge ve denklem kurulamayacağını savunan Buldan, "Kürt halkının iradesini tanımayan, dikkate almayan hiçbir politikanın başarı şansı yoktur. Herkesin bunu iyi bilmesi gerekir. Bu ülkeyi yönetenlerin de bunu iyi bilmesi gerekir. Bu gerçeği görmek yerine inkar ve imha politikalarında ısrar edenler sadece Türkiye'nin dışında değil Türkiye'nin içinde de inkar ve imha politikasını sürdürmeye kararlı gözüküyorlar." ifadesini kullandı.

Buldan, Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyelere kayyum atanmasını da eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yoksulluğun yaygınlaştığını, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu öne süren Temelli, "Bugün emekçilerin yüzde 70'i asgari ücretle ya da daha altında bir maaşla çalışmak zorunda. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı, resmi rakamlarda bile yüzde 74. Genç işsizliği yüzde 30'lara yaklaştı. Üniversiteyi bitirenler sadece işsizlik diploması alıyor. Neden? Bu iktisadi yıkım, bu ekonomik şiddet neden? Nedeni çok açık. Çünkü bu bütçe bir savaş bütçesidir." diye konuştu.

Elif Bulut ve Erdal Avcı'nın eş başkan adayı olduğu kongre devam ediyor.

Kaynak: AA