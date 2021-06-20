HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
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HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim

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HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırarak, 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kimseyle bir bağlantısının olmadığını söyleyen Gencer, "Pişman değilim." dedi.

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer, o sırada içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) öldürdü. Cinayet sonrası polise teslim olan Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde "Kimseyle bir bağlantım yok. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı." diyen Gencer, daha sonra da ifadesini tekrarladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Hürriyet'in haberine göre tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanan Gencer, ifadesinde özetle şunları söyledi: "İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim."

ÇANTASINDAN BIÇAK VE PARA ÇIKTI

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle giden Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün Kadıfekale'de toprağa verilecek.

HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
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