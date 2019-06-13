HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik Açıklaması

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde, göçmenlerin, arabalara koyup hastalığın bulaşıp bulaşmayacağıyla ilgili hiçbir önlem almadan direk batıdaki diğer kamplara nakledildiklerini öğrendik. Bu bir insanlık suçudur." dedi.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Iğdır Valiliğine bağlı Geçici Geri Gönderme Merkeziyle ilgili ciddi sorunların basına yansıdığını söyledi.

Yaşananlara ilişkin bazı açıklamalarda bulunduklarını ve bunların dikkate alınmadığını savunan Eksik, "Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde 870 göçmenin bulunduğu kampta verem, tüberküloz vakalarının ortaya çıktığını öğrendik. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla 170 kesin vaka, 400'e yakın da şüpheli vaka olduğuydu. Iğdır Valiliği ise 2 kesin, 47 şüpheli vaka olduğuna dair açıklama yaptı." dedi.

Kampa ait bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Eksik, "Bu çağda, derme çatma kamptan söz ediyoruz. Kampın büyük çoğunluğu prefabrik, bir kısmı ise çadırdır." diye konuştu. Kampın, 2018 yılında 19 milyon 770 bin TL'ye ihale edildiğini dile getiren Eksik, ihalenin gerektirdiği şartların yerine getirilmediğini öne sürdü.

Eksik, verem hastalığının, yaşadığımız yüzyılın hastalığı olmadığını, hastalığın, kötü barınma koşulları, havasız ortam ve aynı zamanda kötü beslenmeden dolayı oluştuğunu söyledi.

Mültecilerin kampa alınırken sağlık taramasından geçirilmediğini öne süren Eksik, şöyle devam etti:

"Orada hastalıkları birbirlerine bulaştırmalarına sebep olunmuş. Belki de orada çalışan bizim vatandaşlarımıza da hastalık bulaşmıştı. Belki de çalışanlar, hastalığı kendi ailelerine bulaştırmıştır. İşin en tehlikeli kısmı da budur. Onların ailelerinden de tüm topluma bulaşma ihtimali vardır. Biz, kampta bulunan göçmenlerin sağlık taramalarından geçirilmesi, hasta olanların tedavi altına alınması ve bulaşıcılığın önüne geçilecek önlemler alınması gerektiğini söyledik fakat Iğdır Valiliği yine bizi dinlemedi. Kamptaki 870 kişiyi araçlara koyup batıdaki diğer kamplara gönderdiler. Göçmenlerin arabalara koyup hastalığın bulaşıp bulaşmayacağıyla ilgili hiçbir önlem almadan direk batıdaki diğer kamplara nakledildiklerini öğrendik. Bu bir insanlık suçudur. Bir kere siz orada hasta olanlar ile hasta olmayanları aynı otobüse koyup gönderiyorsunuz. Bu hastalığın bulaşmasına sebep olacaktır."

Eksik, konuya ilişkin Meclisin bir an önce harakete geçmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığının görevini yerine getirmesini ve İçişleri Bakanlığının da konuya ilişkin derhal soruşturma başlatmasını istedi.

Kaynak: AA