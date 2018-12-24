Hdp Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar." dedi.

Bilgen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da çok kritik gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, bu gelişmelerin Sarıkamış'ı anımsattığını söyledi.

Siyasetçilerin öngörüsüzlüğünün, basiretsizliğinin, yanlış hesap yapmasının, hırsının bedelini on binlerce askerin Sarıkamış'ta donarak ödediğini ifade eden Bilgen, bugün de Orta Doğu'da "vesayet savaşları"nın bedelini askerlerin ödeyeceğini öne sürdü. Bilgen, "Siyasetçilerin sorunları diplomatik zeminlerde konuşarak, müzakere ile çözmemesinin bedelini askerlerin ödüyor olması, Türk-Amerikan ilişkisi açısından da özel bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Amerika'da yeni atanacak savunma bakanının silah üreticisi olduğunu belirten Bilgen, "Amerika'da, silah üreticilerinin siyasetteki gücü hepimizin malumudur. Bunun bedelini de en çok Orta Doğu halkları öderler. Türkiye gibi ülkeler de silah satın alarak ilişkileri iyileştirmenin yolunu ararlar. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bir silah tüccarıyla Türkiye-ABD ilişkileri çok daha iyi seyredecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Metin Akpınar'ın konuşmasının tamamına bakıldığında demokrasi vurgusu olduğunun çok net bir biçimde görüleceğini savunan Bilgen, "(Demokrasi hayata geçirilmezse, Türkiye demokratikleşmezse faşizme gidilir. Faşizmde de siyasetçiler sallandırılır) gibi ifadeler aslında demokrasi savunusudur. 'Sallandırma hevesi', 'faşizm hevesi' olarak böyle bir konuşmayı değerlendirmek imkansız." dedi.

Yerel seçimler

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde "sandık hileleri"nin başladığını öne süren Bilgen, küçük nüfuslu şehirlerin seçimlerini etkilemeye dair çok sayıda kamu görevlisi kaydırma girişimi bilgisi geldiğini söyledi.

Bilgen, güvenlik görevlilerinin şehir merkezlerine ve özellikle belli bölgelere kaydırılmasının, doğrudan doğruya seçimin güvenilirliğine dair şimdiden şaibe oluşturacak girişimler olduğunu iddia etti.

Yerel seçimde "CHP-HDP ittifakı" olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bilgen, batıdaki şehirlerde herhangi bir resmi talep olmadığı sürece kendi yol haritalarını belirleyeceklerini belirtti.

Bugüne kadar herhangi bir resmi talebin de olmadığını bildiren Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:

"Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar. 30 Aralık'ta çok sayıda büyük şehirde ve ilde bir tür genişletilmiş ön seçim mekanizmasını işleteceğiz. 30 Aralık'tan sonra ortaya çıkacak listelerle birlikte bu uygulamanın olmadığı bazı şehirler, ocak ayının ilk haftasında açıklanacak."

Kaynak: AA