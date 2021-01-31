HDP Esenyurt İlçe Başkanı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

31.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:03

Terör örgütü PKK'ya ait dökümanların bulunduğu HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli Ercan Sağlam "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Dilan Kılıç hakkında ise aynı suçtan yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınmıştı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı
HDP Esenyurt İlçe Başkanı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı

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