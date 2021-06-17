HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin İzmir İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bütün siyasi partilerin başkanlarına en kısa zamanda bir araya gelme çağrısında bulunarak, "Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin İzmir İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bütün siyasi partilerin başkanlarına en kısa zamanda bir araya gelme çağrısında bulunarak, "Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim. Gecikmeye hakkımız yok." dedi.

Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "bir kaos planı ve iç çatışma hesabının devreye sokulduğunu" ileri sürdü.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Sancar, "Ama demokratik siyasette kararlılığımız da en az öfkemiz ve acımız kadar kesindir." ifadesini kullandı.

Sancar, siyasi parti başkanlarına çağrıda bulunarak, "Mecliste bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilerin başkanlarıyla en kısa zamanda bir araya gelelim. Gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim. Bunun için vaktimiz az. Gecikmeye hakkımız yok. Bu ülkenin bu konuda yan çizmeye zamana oynamaya ve oyalamalara tahammülü yok." diye konuştu.

"İzmir il örgütümüzün işlerine yardımcı olan bir üyemizdi"

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın annesinin rahatsızlığından dolayı bir süredir HDP İzmir İl Başkanlığının işlerine yardımcı olan, Mardin'in Ömerli ilçesi doğumlu bir üyeleri olduğunu söyledi.

Poyraz'ın saldırı esnasında il başkanlığında yalnız olduğunu belirten Sancar, bugün için 40 kişinin katılacağı bir toplantının planlandığını ancak ertelendiğini anlattı.

Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekilleri, MYK ve Parti Meclisi üyelerinin İzmir'e hareket ettiğini, genel merkezde de kriz masası oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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