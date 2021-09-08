HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında partisinin ortak aday çıkarma fikrine açık olduğu ifade ederek "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" dedi.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı'nın hangi adayı çıkaracağı tartışmaları gündemdeyken, HDP'nin ortak aday konusundaki tavrı da merak konusuydu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Millet İttifakı'nın ayrı, HDP'nin ise ayrı aday çıkarması gerektiğini önceki açıklamalarında ifade etmişti.

MİTHAT SANCAR'DAN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ortak aday konusunda açıklamalarda bulundu. Partisinin ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu ifade eden Sancar, önce ilkelerin ve seçim güvenliğinin konuşulması gerektiği söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız

"ORTAK ADAY ÇIKARILMASI FİKRİNE AÇIĞIZ"

Sancar, konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

"HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız
Emre İliksiz
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