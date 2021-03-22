HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması

22.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:38

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlamasındaki konuşmasında 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

"ÖRGÜT PROPAGANDASI" YAPTIĞI GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'da yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:38:37. #1.16#
title