HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlamasındaki konuşmasında 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

"ÖRGÜT PROPAGANDASI" YAPTIĞI GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'da yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı