HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Anneler Günü'nde Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile beraberindekiler, Anneler Günü dolayısıyla Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile beraberindekiler, Anneler Günü dolayısıyla Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı.

Buldan ile HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Dilşat Canbaz, Oya Ersoy ve Serpil Kemalbay, İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Galatasaray Meydanı'na geldi.

Kayıp yakınlarının oluşturduğu "Cumartesi anneleri" adına alana karanfil bırakan Buldan, yaptığı açıklamada hiçbir ayrım yapmadan bütün annelerin gününü kutladığını söyledi.

Çocuklarını kaybeden, mezarlarının yerlerini bilmeyen anneler olduğunu belirten Buldan, en kısa zamanda çocuklarından haber alamayan annelerin mutluluğunu görmek istediklerini ifade etti.

Buldan, "Bu ülkede annelerin yaşadığı acı, hiçbir zaman birbirinden ayırt edilemez. Çünkü annelerin gözyaşının rengi aynıdır. Hiçbir annenin diğer bir anneden daha büyük bir önemi yoktur, kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen