HDP'den Yerel Yönetimlerde İkinci Kayyum Dönemi Raporu TBMM'nin üçüncü siyasi partisi HDP'nin son bir yılda seçilmiş belediye başkanlıklarına ve meclis üyelerine yönelik kayyum raporunu açıklayan Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Erdoğan Doğu'da da darbe yaptı, muhalefet Batı'da gösterdiği tepkiyi göstermedi" dedi.

TBMM'nin üçüncü siyasi partisi HDP'nin son bir yılda seçilmiş belediye başkanlıklarına ve meclis üyelerine yönelik kayyum raporunu açıklayan Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Erdoğan Doğu'da da darbe yaptı, muhalefet Batı'da gösterdiği tepkiyi göstermedi" dedi Kaynak: DailyMotion.com