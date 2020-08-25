HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
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HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla yazışmaları ortaya çıktı. İkili arasında geçen yazışmalarda kadının Çelik'e "Hayatımı aldığın yerdeyim" şeklinde sitem ettiği görülüyor.

25.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:09

Seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile tecavüz mağduru D.K.'nın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

"KADININ EVİME GELDİĞİNİ İNKAR ETMEDİM"

Eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, D.K. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasına ifadesinde cevap verdi. D.K. ile 7 Ocak 2019 tarihinde kendi evinde bir gece kaldıklarını belirten Çelik, "Bir gece. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMI ALDIĞIN YERDEYİM"

Sabah gazetesinden Kenan Kıran ve Eda Işık'ın haberine göre; tecavüze uğrayan D.K.'nın dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Çelik'in, D.K.'nın "Hayatımı aldığın yerdeyim" şeklindeki yazısına, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur" şeklinde cevap verdiği ifade edildi. D.K.'nın ağır hakaretlerine sessiz kalan Çelik'in, "Yazma yoksa rahat bırakmam" ifadesini kullanması dikkat çekiyor. Çelik'in, D.K.'yı defalarca telefonla aradığı da tespit edildi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

28 Mart 2019 Saat: 10.04: D.K: Umrumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart 2019 Saat: 17.22: D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.

2 Nisan 2019 Saat:11.09: D.K: Sana niye acıyayım?

2 Nisan 2019 Saat:11.49: D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.

2 Nisan 2019 Saat:12.29 D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.

22 Nisan 2019 Saat: 11.49 D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan 2019 Saat: 13.46 D.K.: Beni yollara düşürdün.

22 Nisan 2019 Saat: 14.07 Tuma Çelik: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.

1 Ağustos 2019: D.K: Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.

1 Ağustos 2019 Saat: 10.20: Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.

5 Ağustos 2019 Saat: 09.31:D.K: Sakın arama.

5 Ağustos 2019 Saat: 09.32: Tuma Çelik: Yazma yoksa rahat bırakmam.

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN"

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonu, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kararın oy birliğiyle alındığını belirterek, raporu 2 Eylül'e kadar yazarak Karma Komisyon'a sunmak istediklerini söyledi. Özkaya, "Karma Komisyon'un kararına göre de dokunulmazlığın kalkması veya kalkmaması yönündeki Meclis iradesi belirlenmiş olacak" dedi.

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Manşet

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