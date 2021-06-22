HDP binasına saldırıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
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HDP binasına saldırıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın

HDP binasına saldırıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Politika

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıyla ilgili de konuşarak, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim: İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Kimse provokasyonlara pabuç bırakmasın" sözlerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İzmir'de HDP binasına saldırıyla ilgili olarak provokasyon uyarısı yapan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Kimse provokasyonlara pabuç bırakmasın. Bir kişinin silah ruhsatı için tam teşekküllü hastanede sağlam raporu alması lazım. 2016'dan beri psikiyatride tedavi görüyor, buna raporu kim verdi? Herhalde savcılar bunu da inceleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa karşı çıkmak bizim insan olarak temel görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Oy veriyorsa mesele yok, vermiyorsa tarihin çöp sepetine atılırsınız. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Demokrasiyi sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyenler için de istemeliyiz.

"3600 EK GÖSTERGE SÖZÜNÜ UNUTTULAR"

Bizim güvenliğimizi koruyan polislerimiz var. Onlar görev yaptıkları sürece, devletin polisi oldukları sürece başımızın üstünde yeri var. Çok ciddi zorluklarda görev yaptıklarını biliyorum. 2021'de 40 civarında polis intihar etmiş. Neden? Bir devlet memuru 160 saat çalışıyor. Polis memuru en az 240 saat çalışıyor. Yeri geldiğinde 400 saat çalışan var. Kim bunun farkında? Bu konuyu da parlamentoya getirin, grup başkanvekili arkadaşlara sesleniyorum. 3600 ek gösterge diye söz vermişti birileri, onu da unuttular.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA SURİYELİLERİ SURİYE'YE KARDEŞÇE GÖNDERECEĞİZ"

İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacak. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak, AB finanse edecek. O zaman güle güle diyeceğiz, davulla zurnayla göndereceğiz. Suriye'de barışı sağlayacağız."

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