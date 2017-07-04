HSK Tarafından 780 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 780 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Karar, bu akşam kurumun resmi internet sitesinden "BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2017 YILI KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU" başlığıyla yayınlanan duyu ile hakim ve savcıların listesi ve yeni görev yerleri açıklandı.

Duyuruda ayrıca atama listesine nasıl itiraz edileceği de açıklandı.

ÖNCE MÜSTEŞAR İPEK DUYURDU

Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek de konuyla ilgili mesajında "HSK 1. Dairesince 780 kişilik(hakim/savcı) yaz kararnamesi çalışması tamamlanmıştır.Adalet teşkilatımız ve Milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

HSK AÇIKLAMASI

HSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilân edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Atanma Talep Formu" nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

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