HCT Hematokrit nedir? Hematokrit yüksekliği, HCT hematokrit düşüklüğü ne demektir?

Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Hematokrit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan Hematokrit (HCT) nedir? Hematokrit yüksekliği, hematokrit düşüklüğü ne demektir? ayrıntılar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HEMATOKRİT (HCT) NEDİR?

Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır. Hematokritin normal değerleri yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişmekte olup erişkin bir erkekte %42-54, kadında %38-46 aralığındadır. Kansızlıkla ve diğer kırmızı kan hücrelerini ilgilendiren hastalıklarla ilişkili olarak düşebilir ya da yükselebilir.

İnce uzun tüpe alınan kan santrifüj makinesine konulur. Kanın içindeki ağır olan hücreler dibe çökerken daha hafif olan plazma üstte kalır. Plazma ve kan hücrelerinin arasındaki sınır değeri okunur. Bu hastanın hematokrit değeridir. Hematokrit bulmanın diğer yolu ise hemogram cihazıdır. 1 dk işlem ile sonuca ulaşılabilir.

HEMATOKRİT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Alyuvar hücrelerininin oksijen ve karbondioksit döngüsünü sağlarkenki yaşadığı yetersiz kalması sonucunda kemik iliğinin fazla sayıda eritrosit üretmesi ile birlikte Hematokrit (HTC) yüksekliği meydana gelmektedir.

Yüksek rakımlı yerlerde yaşayan insanların HCT değerleri, normal değerlerden daha yüksek olabilir. Bunun nedeni yüksek rakımlı bölgelerde diğer bölgelere göre oksijen kısıtlıdır ve bu da kırmızı kan hücrelerinin artışına sebebiyet verir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bunun yanı sıra, sigara bağımlılarında, uyku apnesi kullanan kişilerde, vücudunda sıvı yetersizliği yaşayan kişilerde, karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayanlarda, doping kullanımı durumunda, böbrek rahatsızlığı yaşayanlarda HTC yüksekliği görülür.

HEMATOKRİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

HTC seviyesindeki düşüş, vücuttaki hücrelerin yetersiz oksijen alması manasıına gelir. Nedeni, oksijen taşıyan alyuvar sayısındaki yetersizliktir. Bu durum da çoğunlukla, eritrosit üretiminde zedelenme veya eritrosit varlığına engel olacak durumların meydana gelmesi ile oluşur.

Vücutta ihtiyaç duyulan alyuvarların üretilememesi, ortaya çıkan bir kanama nedeniyle vücutta kan kaybı oluşması HTC düşüklüğü nedenleri arasında yer alabilir. HTC düşüklüğüne kansızlık (anemi) da denilmektedir.

HTC düşüklüğüne neden olarak; böbrek rahatsızlıkları, B6 ve B12, demir bakır eksikliği, dalakta meydana gelen büyüme, kansızlık türleri, kan kanseri, gebelik, hemoliz gösterilebilir.

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