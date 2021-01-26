HBO Max Harry Potter dizisi mi yapacak? Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max ücretli mi, ne kadar?

Ülkemizde büyük merakla takip edilen Harry Potter hakkında yepyeni iddialar ortaya atıldı. Potterheadleri heyecanlandıran Harry Potter dizisi haberleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Harry Potter dizisi hangi platformda olacak? Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max ücretli mi, ne kadar?

Tüm dünyanın en çok okunan serilerinden biri olan Harry Potter hakkında ortaya atılan dizisi çıkacak iddialarının doğru olup olmadığı merak ediliyor. Harry Potter dizisinin yapılacağı doğru mu? Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max ücretli mi, ne kadar?

HBO MAX HARRY POTTER DİZİSİ Mİ YAPACAK?

Amazon tarafından Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi yapılacak haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Dün ortaya atılan iddialarda ise Harry Potter dizisinin de yapılacağı konuşuldu. HBO Max tarafından yapılacağı söylenen dizi hakkında kesin bir açıklama henüz gelmedi. Warner Bros.'unkatkılarıyla yapılacağı söylenen açıklama hakkında yetkili firmalardan açıklama bekleniyor.

Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre dizinin beğenilen bir senaryosu bulunsa da oyuncuları henüz belli değil. Bazı kaynaklar da HBO'nun diziyi yalanladığı ortaya atılıyor. Ülkemizde de pek çok yerde geleceğine dair haberler yapılsa da henüz HBO veya Warner Bros.'tan bir açıklama gelmedi.

HBO MAX NEDİR, TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

HBO, Home Box Office'in kısaltılmış halidir. Amerika'nın önde gelen paralı televizyon kanallarından olan HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO Family, HBO Latino, HBO Signature, HBO Zone ve HBO HD kanalları bu gruba ait kanallardır. Kablolu televizyondan ya da uydudan para ile abone olduktan sonra izlenebilmektedir.

HBO Max ise Netflix, Amazon Prime gibi dijital platformların yakaladığı başarının ardından WarnerMedia tarafından oluşturulan bir dijital içerik platformu. HBO içeriklerinin tamamının yer aldığı bu platformda orijinal içerikler de bulunacak. TNT, TBS, The CW, Cinemax ve Cartoon Network gibi stüdyonun çatısı altında yer alan kanalların dizileri de yeni dijital platformda bulunacak.

Yapımcıların yaptığı açıklamaya göre bu yıl sadece Amerika'daki kullanıcıların erişimi olacak ama 2021 yılında Latin Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin de erişim izni olacak. Türkiye bu ülkeler arasında mı sorusunun cevabı ise kesin olarak bilinmiyor. Ülkemizde bazı HBO dizilerine Digiturk üzerinden ulaşmak mümkün.