Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı - Sema Ayin-i Şerifi
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Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı - Sema Ayin-i Şerifi

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan konseri Sema Ayin-i Şerifi Seyircilerden görüntüler KONYA - Hazreti Mevlana'nın 746.

08.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:16

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Tasavvuf müziği sanatçısı konseri

Sema Ayin-i Şerifi

Seyircilerden görüntüler - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı - Sema Ayin-i Şerifi
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