Hazreti Hatice Kur'an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Etkinliği

Hazreti Hatice Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş öğrencilerince yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yapılan işin çok önemli olduğunu belirterek, çocukları ve ailelerini kutladı.

Çocuklar için Kur'an kursu uygulamasının geç kalınmış bir konu olduğunu anlatan Çakı, "4-6 yaş Kur'an kursları her açıdan çok önemlidir. Çocuklarımız bu yönde çok güzel iş başardılar. Hayatımız boyunca insanları ayrıştırmak ve bölmek yerine ümmeti Muhammed'in tamamına aynı gözle bakmalıyız." dedi.



Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da çocukların bir yıl boyunca aldıkları değerler eğitimini paylaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Başkanlıklarının ilk defa 4-6 yaş Kur'an kursları ve sınıfları açtığını belirten Kayar, "Her geçen gün de bunlar çoğalıyor. Bizler de ilçemizde bu konuda gayret gösterdik. Hazreti Hatice Kur'an Kursumuzda 70'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor." diye konuştu.

Program, kurs öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerle son buldu.

Kaynak: AA