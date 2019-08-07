Hazırlık Maçı: Fenerbahçe: 2 - Cagliari Calcio: 2

07.08.2019 23:05

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında evinde Cagliari'yi konuk etti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maça Altay, İsla, Sadık, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Rodrigues, Kruse ve Vedat Muriqi 11 ile başladı. Konuk Cagliari ise Alessio, Cacciatore, Ceppitelli, Klacani Lykogiannis, Nainggolan, Rog, Ionita, Birsa, Pedro ve Pavoletti 11 ile sahaya çıktı.

MÜCADELENİN İLK YARSI FENERBAHÇE'NİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Cagliari kalesini önce uzaktan şutlarla denedi. Mücadelenin 36. dakikasında Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler, ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu direğe çarptırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla attığı gol sonucu soyunma odasına 2-0 önde girdi.

YANAL'DAN İKİNCİ YARIYA 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda 3 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, solbekte görev verdiği Dirar'ın yerine ikinci yarı Abdülcebrail Akbulut'u, Emre Belözoğlu'nun yerine Alper Potuk ve kaleci Altay'ın yerine Harun Tekin'i sahaya sürdü. 62. dakikada ise Rodrigues'in yerine son transfer Deniz, Jailson'un yerine ise Reyes oyuna dahil oldu. 76. dakikada Muriqi-Allahyar ve Moses-Mehmet Ekici, Kruse-Ferdi, Sadık-Okan Turp değişikliği yapıldı. Yanal'ın son oyuncu değişikliğini ise İsla'nın yerine Murat Sağlam'ı alarak yaptık. Mücadelenin ikinci yarısına konuk Cagliari golle başladı. 55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Han Kwan Song'un vuruşunda Harun büyük bir hatayla topu elinden sektirdi ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Cagliari 63. dakikada penaltı vuruşunda Santos Pedro ile eşitliği yakaladı. 83. dakika Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA