Hazırlığı bir hafta süren 50 kazan pilavı yarım saatte tükettiler

KAYSERİ - Melikgazi Belediyesi tarafından Evliyalar Günü nedeniyle bir hafta hazırlığı süren 75 kişinin görev aldığı, 3 ton et ve 2 ton bulgurun kullanıldığı pilav bir saatte pişirildi, yarım saatte tükendi.

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 641.'si düzenlenen Evliyalar Günü'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malazgirtten önce Anadolu'ya gelen dervişlerin, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında büyük rolü olduğunu belirterek, "İnsanlar bu dervişlere mallarını, canlarını güvenmişler. Bu dervişler sayesinde bu beldede yaşayan gayrı Müslimlerin hepsinin gönlü ısınmış. Bu dervişler sayesinde Anadolu Müslüman olmuş. Zaten onların duasıyla da ayaktayız" diye konuştu.'

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Evliyalar Günü'nün bu yıl 641.'sini düzenlediklerini söyleyerek, Kayseri'nin ulema ve evliya şehri olduğunu ifade etti.

Evliyalar Günü nedeniyle Mimarsinan bölgesinde Melikgazi Belediyesinin 75 kişilik ekibi tarafından bir hafta önce yapılan hazırlıklar çerçevesinde 50 kazanda pilav pişirildi. Melikgazi belediyesi Yemekhanesi aşçısı Mustafa Kağan Aksel, 3 ton et, 2 ton bulgur, 500 kilo zeytin yağı, 250 kilo tereyağı ve 200 kilo tuz kullanıldığını söyledi. Aksel, "Bir saatte pilavı pişirdik. Pişirmeye sabah ezanı ile birlikte başladık" dedi.

50 kazanda pişirilen pilav, Evliyalar Gününe katılan vatandaşlar tarafında yarım saatte tüketildi.