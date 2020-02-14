Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
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Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor

MasterChef Türkiye programı ile tanınan ünlü şef Hazer Amani, üçüncü restoranını 1.5 ay önce Bebek'te açtı. Restoranın önünden geçen vatandaşlar, Hazer Amani'ye kısa süre önce evlendiği ünlü şarkıcı Sıla'yı soruyor.

14.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:21
Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor

'nin 'te açtığı "FireRoom" isimli mekanda hareketliliği yaşanıyor. Sıla'nın hayranları ve muhabirleri mekanı sık sık ziyaret edip ünlü şarkıcıyı soruyor.

SILA EŞİNİ UYARDI

Hazer Amani, aylık kirası 50 bin TL olan üçüncü restoranını 1.5 ay önce Bebek'te açtığında eşi Sıla kendisini şöyle uyarmıştı: "En işlek yerde açarsan, magazinin gözdesi olursun. Kameralar, paparazziler beni merak edenler kapının önünden eksik olmaz" Sıla, bu sözlerinde haklı çıktı.

Restoranın önünden geçenler, "Bak burası Sıla'nın eşinin restoranı. Acaba Sıla içeride mi?" deyip konuşuyor.

"BENİ GÖREN EŞİMİ SORUYOR"

Paparazziler her gün kapının önünde bekliyor. Hazer Amani, ekibine "Herkes Sıla'yı görmeye geliyor. Beni gören eşimi soruyor" diyor..

Hazer Amani, Sıla'yı merak eden kimseyi kırmıyor ve "Eşimin işleri yoğun, şu an burada değil" diyor.


Haber Videosu

: Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
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