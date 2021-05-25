Hazer Amani kimdir? Hazer Amani ile Sıla boşandı mı?
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Hazer Amani kimdir? Hazer Amani ile Sıla boşandı mı?

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani ile Sıla boşandı mı?
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Magazin gündemine gelen isimler arasında yer alan Hazer Amani'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Hazer Amani kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hazer Amani hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz. Hazer Amani dövmesi nedir? Hazer Amani ile Sıla boşandı mı?

Hazer Amani'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Hazer Amani kimdir, nereli, evli mi, kaç yaşında? Hazer Amani dövmesi nedir?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir.

Hazer Amani doğum tarihi : 1977

Hazer Amani kaç yaşında : 43 yaşında

Hazer Amani mesleği ne : Şef

Hazer Amani nereli : Ankara doğumlu

TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.

Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir

Hazer Amani, şuanda Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer alıyor.

HAZER AMANİ'NİN DÖVMESİ

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı. Ünlü sanatçı Sıla ve şef Hazer Amani, dün Bodrum'da görülen dava sonrası boşandı. 'Söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrılan Hazer Amani, söyleyemediklerini koluna dövme olarak yazdırdı.

"SANA KIZGIN DEĞİLİM"

Jüri üyeliği yaptığı yemek yarışmalarıyla adını duyuran ünlü şef Hazer Amani, vücudundaki dövmelere bir yenisini daha ekledi. Koluna dövme yaptıran Amani, "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim" cümlelerini yazdırdı.

Sıla'dan boşanan Hazer Amani'nin yaptırdığı dövme şaşırttı!
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