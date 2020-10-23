Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi
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Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

23.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:52
Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

Eşi Hazer Amani ile boşanacakları yönünde haberler çıkan Sıla, önceki akşam arkadaşlarıyla buluştu. Şarkıcının mekandan birlikte ayrıldığı erkek arkadaşı kameraları fark edince büyük panik yaşadı.

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile aile arasında düzenlenen nikahla evlenen Sıla Gençoğlu, boşanma iddialarının ardından Fulya'da arkadaş grubuyla buluştu.

GAZETİCİLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Posta'da yer alan habere göre, kafede arkadaşlarıyla eğlenen Sıla'nın gecesi mekanın elektriklerinin kesilmesiyle kısa sürdü. Mekandan çıkmak isteyen şarkıcı, gazetecileri atlatarak aracına binmeye çalıştı.

Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

GİZEMLİ ADAM YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Mekandan kimliği bilinmeyen bir beyefendi ile çıkan Sıla, muhabirlerin "Eşiniz Hazer Amani ile ayrılacağınız dedikodular doğru mu?" sorusuna cevap vermedi. Şarkıcının yanındaki kişi de yüzünü gizlemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Sıla'nın aracının ön koltuğuna oturan beyefendi, elleriyle yüzünü gizlemeye çalışırken önce maskesini taktı sonra da aracın güneşliğini indirdi.

Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi

Şarkıcı Sıla yeni single çalışması İnandım için "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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