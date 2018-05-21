Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir'i Tiye Aldı
Oyuncu Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, rol arkadaşı Murat Cemcir'in Cannes'da film pozu verirken Bennu Yıldırımlar'ı geriye itmesini çektikleri video ile tiye aldı.
Murat Cemcir'in Cannes Film Festivali'nde poz verirken ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabasını oyuncu arkadaşları Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol'a eğlence çıkardı.
"KADIN HADDİNİ BİL"
Cemcir'in fotoğraflarda öne geçme çabası sosyal medyada gündem yaratınca Ergüçlü ve Demirkol'da rahat durmadı ve konuyla alakalı eğlenceli bir video çekti. Videoda birbirinin önüne geçmeye çalışan ikilinin bu halleri ise herkesi güldürdü. Demirkol'un ısrarla Ergüçlü'nün önünde geçerek "Kadın haddini bil, öne ben geçeceğim" demesi güzel oyuncuyu kahkahaya boğdu.
ISRARLA ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTI
Ahlat Ağacı filmiyle Cannes'a giden Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar ve Doğu Demirkol, kırmızı halıya aile pozu verdi. Yıldırımlar ile Cemcir'in yan yana verdiği pozda Cemcir'in koluyla Yıldırımlar'ı geri itmesi magazin gündemine büyük etki yaratarak bir çok kişi tarafından da eleştirilmişti.
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yalnız demet akalın''a gönderme yapıyorlar murat cemcir''e değil :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cemcir kural bu ve bunun gibi varoslardan halktan gelen egitimsiz adamlar parayi ve statuyu bulunca kendini kaybeder her turlu sey yaparlar.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Ahmet Kural ustunden prim yapan biri tek basına bır degerı yok.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Adam haklı; eskiden nenelerimiz oğlan çocuğunun önünden bile geçmezlerdi. Şimdi yolda adamın üstüne üstüne geliyorlar. Devir çok değişti, kadın tabiki arkada duracak, her kez haddini bilecek aga.Cevap Yaz 2 25 Yayından KaldırTÜRK: ve günümüzün çok bilmişi (cahil cuhela mahluk)Tüm 13 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır