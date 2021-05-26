Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
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Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü

Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrolünü Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan'la paylaştığı 'Alev Alev' dizisi finalinden sonra tatile başlayan Hazar Ergüçlü, ıstakoza döndü. İşte detaylar...

Sevgilisi Onur Ünlü'yle tatilde olan Hazar Ergüçlü, fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Bir haftadır Fethiye'de olan oyuncunun, güneşten yüzü ve vücudunun kızardığı görüldü.

Güneş koruyucu krem kullanmadığı için yüzü ve vucüdu kırmızı olan Ergüçlü, ıstakoza döndü.

Pembe bikinisi üzerine gömlek giyen oyuncu, çektirdiği altı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ergüçlü, pozlara bikini emojisi koydu. Oyuncunun, bu karelerini yine sevgilisi Ünlü çekti.

Ergüçlü geçtiğimiz günlerde siyah bikinili karelerini paylaşmıştı.

Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü
Hazar Ergüçlü ıstakoza döndü

Kaynak: Snob Magazin

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