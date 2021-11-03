Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım! Hayranları şaşkına döndü
Saklı dizisindeki iddialı sahneleri ile olay yaratan Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan cesur bir paylaşımda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu, elbisesinin şekli ve tarzıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.
Kuzey Güney ile ünlenerek Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarla şöhretini perçinleyen Hazar Ergüçlü, son zamanlarda Blu TV'de yayınlanan Saklı dizisindeki cesur sahneleriyle magazin gündemin düşmüyor.
SOSYAL MEDYADAN CESUR PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabını çok aktif bir şekilde kullanan 29 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak çok cesur bir paylaşıma imza attı. İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
SAKLI DİZİSİNDE SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU
Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçiye sahip olan Kıbrıs doğumlu oyuncu, The Affair dizisinden uyarlanan Saklı'daki sahneleriyle olay yarattı. Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar isimleri oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda Ergüçlü, oyunculuğu ile hayranlarından tam not aldı.