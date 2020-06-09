Hazal Subaşı'dan 'kavga' açıklaması! Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile Cihangir'de bir mekanda kavga ettiği iddia edilen Hazal Subaşı bu iddiaya cevap verdi

Oyuncu Hazal Subaşı'nın, sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile geçtiğimiz pazar akşamı gittikleri Cihangir Hayat adlı mekanda kavga ettikleri öne sürülmüştü. Subaşı, sevgilisi Kocaoğlu'na sesini yükselttikten sonra önce masayı sonrada mekanı terk etti. Önceki akşam Cihangir'de bir eczane çıkışı görüntülenen Subaşı, "Uzun zamandır evdeydim. İlk kez dün dışaro çıktım. Bugünde market alışverişine ve eczaneye geldim.& ; Alerjik bir durumum var. O yüzden ilaç aldım " dedi. Kaynak: Snob Magazin