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Hazal Kaya: Yemek yemeği çok seviyorum!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hazal Kaya: Yemek yemeği çok seviyorum!

Programın ilk konuğu oyuncu Hazal Kaya oldu.

Programın ilk konuğu oyuncu Hazal Kaya oldu. "Amel Defteri" ve "Instagram Sorgusu" bölümleriyle kahkaha dolu anların da yaşandığı programda Hazal Kaya, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Oyuncu Ali Atay'la mutlu bir evliliği olan Kaya, "Instagram Sorgusu"nda eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu söyledi.

"Ali'nin o kadar az fotoğrafı var ki" diyen Hazal Kaya, "set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. Ali'nin güzel fotoğrafı var mı, yollasanıza bana diye istiyorum onlardan" şeklinde konuştu.

Paylaştığı yemek fotoğraflarıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde" diye anlattı.

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