Hazal Kaya'nın acı günü! Resmen yıkıldı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Hazal Kaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, çok sevdiği bir arkadaşının öldürüldüğünü söyleyerek, bu olaya şahit olan kişilerden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını rica etti.

Kaya, içinin yandığını ve bu olayın çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağının da altını çizdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda arkadaşının öldürüldüğünü ve bu olaya şahit olan kişi veya kişilerden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunmaları için çağrı gerçekleştirdi.

İŞTE HAZAL KAYA'NIN AÇIKLAMASI:

"Kamuoyuna önemli çağrı! 29 Kasım 2021 tarihinde saat 22.00 sularında İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Göztepe Minibüs caddesinde (Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önü) çok sevdiğimiz arkadaşımız Çetin Kaya, polis kurşunuyla başından vurularak öldürüldü. Savunmasız, silahsız vatandaşa gerçekleşmiş olan bu cinayeti gören, duyan kişilerin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep ederim. İçimizin yandığı bu zor günlerimizde hukukun tarafımıza sağladığı tüm imkanları kullanarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. Cinayeti gerçekleştiren polisin Polis Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre görevden alındığını da belirten Deniz, ulaşılabilecek numaraları da açıklamasında paylaştı.

TUTUKLANDI

İstanbul Kadıköy'de set çalışanı Çetin Kaya'nın ölümüne sebep olan polis memurunun tutuklandığı ortaya çıktı.